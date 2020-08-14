Адвокат потерял Ефремова 

«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — заявил он ТАСС.

Ранее телеканал «Москва-24» со ссылкой на семейного врача Ефремовых Бориса Круглова сообщил , что актер уже выписан из больницы и находится дома.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце.

Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН , которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь».

В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации. Адвокат Эльман Пашаев позже заявил, что лечащие врачи Ефремова подтвердили диагноз инсульт.