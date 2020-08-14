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Адвокат потерял Ефремова 

Вероника Полынина и ещё 5 1 час назад
Адвокат потерял Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев не знает о местонахождении своего подзащитного.

«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — заявил он ТАСС.

Ранее телеканал «Москва-24» со ссылкой на семейного врача Ефремовых Бориса Круглова сообщил, что актер уже выписан из больницы и находится дома.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце.
Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь».
В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации. Адвокат Эльман Пашаев позже заявил, что лечащие врачи Ефремова подтвердили диагноз инсульт.
Комментарии 8
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Борис Круглов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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