Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Новая версия убийства Картрайта: адвокат сделал заявление 

Вероника Полынина 16 минут назад
Адвокат жены рэпера Энди Картрайта Марины Кохал отказался комментировать информацию о том, что незадолго до смерти мужа она искала в Сети сильнодействующий медицинский препарат.

«Я в принципе не комментирую это обстоятельство дела. Когда будет экспертиза, я сказал: конец августа-начало сентября. Здесь ничего прокомментировать не могу в интересах защиты и правосудия», — заявил адвокат Сергей Лукьянов изданию «Подъем».

Ранее «Невские новости» сообщили, что следствие считает основной версией убийства Энди Картрайта отравление неизвестным веществом, которое не оставляет следов в организме.
Убийство Энди Картрайта: названа новая версия его смерти
При изучении гаджетов жены Картрайта Марины Кохал следователи обнаружили, что она многократно искала в интернете сильнодействующее лекарственное средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. При этом в ее семье никто диабетом не болел. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и привести к летальному исходу. Также правоохранители выяснили, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.
Как сообщал «Рамблер», в июле в квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Супруга музыканта Марина Кохал объяснила, что он умер от передозировки, и она решила расчленить его тело, чтобы память о музыканте не была омрачена историей с наркотиками. Кохал арестовали по подозрению в убийстве. Экспертиза показала, что Картрайт не употреблял наркотики.
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Сергей Лукьянов , Александр Юшко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение