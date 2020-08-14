Новая версия убийства Картрайта: адвокат сделал заявление 

Адвокат жены рэпера Энди Картрайта Марины Кохал отказался комментировать информацию о том, что незадолго до смерти мужа она искала в Сети сильнодействующий медицинский препарат.

«Я в принципе не комментирую это обстоятельство дела. Когда будет экспертиза, я сказал: конец августа-начало сентября. Здесь ничего прокомментировать не могу в интересах защиты и правосудия», — заявил адвокат Сергей Лукьянов изданию «Подъем».

Ранее «Невские новости» сообщили , что следствие считает основной версией убийства Энди Картрайта отравление неизвестным веществом, которое не оставляет следов в организме.

При изучении гаджетов жены Картрайта Марины Кохал следователи обнаружили, что она многократно искала в интернете сильнодействующее лекарственное средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. При этом в ее семье никто диабетом не болел. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и привести к летальному исходу. Также правоохранители выяснили, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.