Под Курганом массово погибли рыбы 

Под Курганном в реке Исеть массово погибли рыбы, сообщает прокуратура области.
Эксперты установили, что рыба погибла из-за нехватки кислорода: солнечные лучи не смогли проникнуть сквозь толщу зелени на поверхности воды, что привело к отсутствию фотосинтеза у растений на дне.
"Высокий уровень загрязненности водного объекта биогенами (фосфат-ионы, нитрат, нитрит-ионы, аммоний-ион) антропогенного происхождения стал причиной массового развития синезеленых водорослей", — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении.