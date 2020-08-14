Под Курганом массово погибли рыбы 

Под Курганном в реке Исеть массово погибли рыбы, сообщает прокуратура области.

Эксперты установили, что рыба погибла из-за нехватки кислорода: солнечные лучи не смогли проникнуть сквозь толщу зелени на поверхности воды, что привело к отсутствию фотосинтеза у растений на дне.

"Высокий уровень загрязненности водного объекта биогенами (фосфат-ионы, нитрат, нитрит-ионы, аммоний-ион) антропогенного происхождения стал причиной массового развития синезеленых водорослей", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении.