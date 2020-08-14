Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Под Курганом массово погибли рыбы 

Газета.Ru 1 час назад
Под Курганом массово погибли рыбы
Фото: Газета.ru
Под Курганном в реке Исеть массово погибли рыбы, сообщает прокуратура области.
Эксперты установили, что рыба погибла из-за нехватки кислорода: солнечные лучи не смогли проникнуть сквозь толщу зелени на поверхности воды, что привело к отсутствию фотосинтеза у растений на дне.

"Высокий уровень загрязненности водного объекта биогенами (фосфат-ионы, нитрат, нитрит-ионы, аммоний-ион) антропогенного происхождения стал причиной массового развития синезеленых водорослей", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении.
Газета.Ru: последние новости
Суд не получил ответ из больницы о самочувствии Ефремова Суд не получил ответ из больницы о самочувствии Ефремова СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии Британский боксер погиб в перестрелке Британский боксер погиб в перестрелке
Происшествия , Курган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение