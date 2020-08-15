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Опубликована ранее неизвестная переписка сестер Хачатурян с друзьями 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Опубликована ранее неизвестная переписка сестер Хачатурян
Фото: ТАСС
Ранее не опубликованная переписка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, с друзьями оказалась в распоряжении телеканала «360».
Девушки обсуждали с друзьями вечеринки, которые проводили дома в отсутствие отца, а также жаловались на издевательства с его стороны. Их собеседникам также было известно, что отец запрещает им общаться с родственниками со стороны матери.
Поведение отца сестер Хачатурян оправдали
В частности, сестры Хачатурян писали, что отец заставляет их каждый день вставать в семь утра и приносить ему завтрак в постель. Из сообщений следует, что они занимались домашними делами каждый день с самого утра до поздней ночи.

«Пыль, посуда, глажка, стиралка, опять что-нибудь приготовить (каждый день нужно новое блюдо), уборка и остальное по мелочам. Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел», — так девушки описывали свой день.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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