Опубликована ранее неизвестная переписка сестер Хачатурян

Ранее не опубликованная переписка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, с друзьями оказалась в распоряжении телеканала «360».

Девушки обсуждали с друзьями вечеринки, которые проводили дома в отсутствие отца, а также жаловались на издевательства с его стороны. Их собеседникам также было известно, что отец запрещает им общаться с родственниками со стороны матери.

В частности, сестры Хачатурян писали, что отец заставляет их каждый день вставать в семь утра и приносить ему завтрак в постель. Из сообщений следует, что они занимались домашними делами каждый день с самого утра до поздней ночи.

«Пыль, посуда, глажка, стиралка, опять что-нибудь приготовить (каждый день нужно новое блюдо), уборка и остальное по мелочам. Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел», — так девушки описывали свой день.