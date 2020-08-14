Муж тайно подглядывал за голой подругой жены в душе

Житель Китая тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры, установленной в ванной комнате. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Китаянка, которой чуть больше 20 лет, несколько лет жила вдвоем с коллегой по работе. В июне ее соседка вышла замуж и съехала. 23 июля девушка принимала душ и заметила, как с потолка душевой упало небольшое черное устройство.

Девушка обратилась за помощью к бывшей соседке и ее мужу, известному по фамилии Шэн. Мужчина изобразил удивление и предупредил, что за ней следили через скрытую камеру. Затем он вынул из камеры карту памяти и заявил: «Кто-то пытается снимать тебя тайком! Это возмутительно». Он посоветовал тщательно закрывать окна и двери.

По возвращению домой китаянка обратилась в полицию. В ходе осмотра ее жилища патрульные не нашли следов взлома или кражи и заключили, что камеру установил кто-то из ее знакомых. Позже полицейские выявили подозреваемого, посмотрев записи видеонаблюдения с камеры, установленной в коридоре, — им оказался Шэн. 3 августа его задержали.

На допросе мужчина признал свою вину. Выяснилось, что 22 июля он пробрался в ванную комнату жертвы, когда та гуляла с его женой. Он установил камеру на потолке душевой и быстро скрылся. При том, что девушка обнаружила устройство уже на следующий день, Шэн успел сделать семь видеозаписей.

Мужчина объяснил, что таким образом он пытался развлечься. Обвиняемый находится под стражей до вынесения приговора. По уголовному делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Монро, штат Нью-Йорк, подала в суд на работника спортивного клуба, который тайно снимал ее на мобильный телефон. С помощью спрятанного телефона он запечатлел, как девушка разделась и загорала в солярии абсолютно голой.