Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео 

В торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках проходит массовая эвакуация людей. Причина, по которой сотрудников и посетителей торгового заведения просят покинуть здание, пока неизвестна. Однако есть информация, что на месте уже работают кинологи. Возможно, поводом для внештатного мероприятия послужило сообщение о минировании ТЦ.
Кроме того, телеканал «Москва 24» сообщает, что сегодня в столице из-за анонимных угроз о бомбах были эвакуированы семь судов, в том числе Останкинский, Чертановский, Мещанский и Черемушкинский.