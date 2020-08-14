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Жительница Петербурга лишилась 41 тысячи рублей из-за мобильной игры 

News.ru 58 минут назад
Петербурженка лишилась 41 тысячи рублей из-за игры
Фото: News.ru
Мошенники обманным путём выманили у жительницы Санкт-Петербурга 41 тысячу рублей. С преступниками девушка познакомилась в мобильной ролевой игре.
Пострадавшая на протяжении трёх лет играла в «Великого султана». В один из дней ей написал молодой человек, представившийся Максимом. Он предложил девушке продать свой аккаунт за 25 тысяч рублей. Он попросил её перевести сумму почти в два раза больше, чтобы якобы осуществить банковскую операцию. Странная схема не смутила жертву, и она через третье лицо с ником «суля» перевала 41 тысячу рублей.
После перевода девушка начала ожидать прибыли, однако мошенники так и не вышли на связь, передают «Невские новости».
Как писал NEWS.ru, ранее партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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