Ученик «Что? Где? Когда?» атаковал сотрудника ФСО

Игрок в покер, участник «Что? Где? Когда?» Юрий Арустамян был задержан в Москве за нападение на охрану Дома правительства. Как сообщает «Московский комсомолец», ученик знатока Михаила Скипского мог находиться в состоянии психоза.

По данным газеты, инцидент произошел днем 13 августа. 31-летний Арустамян появился у проходной Белого дома и внезапно без какого-либо мотива атаковал сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).

В результате охранник получил небольшие травмы, а Арустамяна отправили в отдел полиции Пресненского района, где у него начался психоз. Из-за этого игрока отправили в Московский научно-практический центр наркологии.