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Ученик знатока «Что? Где? Когда?» напал на сотрудника ФСО 

Lenta.ru 47 минут назад
Ученик «Что? Где? Когда?» атаковал сотрудника ФСО
Фото: ТАСС
Игрок в покер, участник «Что? Где? Когда?» Юрий Арустамян был задержан в Москве за нападение на охрану Дома правительства. Как сообщает «Московский комсомолец», ученик знатока Михаила Скипского мог находиться в состоянии психоза.
По данным газеты, инцидент произошел днем 13 августа. 31-летний Арустамян появился у проходной Белого дома и внезапно без какого-либо мотива атаковал сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).
В результате охранник получил небольшие травмы, а Арустамяна отправили в отдел полиции Пресненского района, где у него начался психоз. Из-за этого игрока отправили в Московский научно-практический центр наркологии.
Арустамян — профессиональный игрок в покер, выпускник МИФИ. Активно выступал в команде знатоков «Смирный атом» клуба «Что? Где? Когда?» Тренером команды выступает знаток Михаил Скипский, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Сам участник игр эти обвинения не комментировал.
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Комментарии 6
Происшествия , Михаил Скипский , МИФИ , Федеральная служба охраны , Москва
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