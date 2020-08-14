Мертвого мужчину нашли в колодце в Мытищах 

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Тело 73-летнего мужчины обнаружили в колодце на территории частного домовладения в деревне Зимино подмосковных Мытищ , передает сайт " Подмосковье сегодня".

"По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы", — сообщили в региональном ГСУ СКР.

Как уточняется, погибший был хозяином участка.

По данному факту в ведомстве организовали доследственную проверку. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев. Назначена судемедэкспертиза. Причины произошедшего устанавливаются.