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Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ по Ингушетии предъявлено обвинение 

Вечерняя Москва и ещё 10 1 час назад
Назван мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Организатору и 11 участникам террористического сообщества предъявлено обвинение по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Всем фигурантам дела в зависимости от степени их вовлеченности в преступление предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая следующие: «Организация террористического сообщества и участие в нем»; «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой».
По версии следствия, мотивом расправы над Эльджаркиевым, которого знали как главного борца с экстремистами в Ингушетии, стало желание «вызвать страх» у представителей силовых структур и гражданских.
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Происшествия , Республика Ингушетия
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