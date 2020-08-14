Назван мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Организатору и 11 участникам террористического сообщества предъявлено обвинение по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Всем фигурантам дела в зависимости от степени их вовлеченности в преступление предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая следующие: «Организация террористического сообщества и участие в нем»; «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой».

По версии следствия, мотивом расправы над Эльджаркиевым, которого знали как главного борца с экстремистами в Ингушетии, стало желание «вызвать страх» у представителей силовых структур и гражданских.