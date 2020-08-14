МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег

Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в поступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", — сказала она.