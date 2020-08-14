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Бойца спецназа ФСБ проверят на педофилию 

Lenta.ru 50 минут назад
Бойца спецназа ФСБ проверят на педофилию
Фото: РИА Новости
В Петербурге проводится проверка в отношении 31-летнего бойца подразделения спецназначения «Град» регионального управления ФСБ после того, как в полицию обратилась его жена и сообщила о преступлении, совершенном против ее дочери от первого брака. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, в заявлении петербурженки говорится, что ее муж совершал развратные и насильственные действия в отношении ребенка 10 лет.
Полицейские осмотрели квартиру на улице Стойкости и изъяли ноутбук, постельное и нательное белье, а также гладкоствольное ружье. Оно оказалось зарегистрированным на действующего сотрудника спецназа «Град» УФСБ Петербурга и Ленинградской области.
Пострадавшая рассказала, что отчим домогался ее с лета 2019 года, а матери она боялась признаться. Опрос проводился под запись с участием законного представителя и психолога. Сотрудник спецназа отрицает насилие в отношении девочки. Ему предстоит пройти проверку на полиграфе. Материалы доследственной проверки направлены военным следователям, которые должны принять решение о возбуждении уголовного дела в случае установления признаков преступления.
Впрочем, проверяются версии, что девочка может оговаривать отчима из-за обид на его поступки. Медицинская экспертиза не выявила у нее телесных повреждений. Кроме того, выяснилось, что спецназовец незадолго до задержания ссорился с женой, из-за чего она также могла его оговорить, чтобы отомстить.
Спецназовец прежде не был замечен в предосудительном поведении.
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Происшествия , ФСБ , Санкт-Петербург
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