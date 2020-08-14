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Суд оставил приговор Атамбаеву без изменений 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Суд оставил приговор Атамбаеву без изменений
Фото: РИА Новости
Бишкекский городской суд оставил без изменений приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе суда.
Решение суда обжаловали защита экс-президента и прокурор. Государственный обвинитель требовал увеличить срок лишения свободы Атамбаева до 15 лет. В настоящее время бывшему главе государства назначено наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы.
Отметим, по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили еще три человека: врач Абдухалим Раимжанов, экс-глава отдела правового обеспечения администрации президента Киргизии Индира Джолдубаева и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.
Последний получил два года лишения свободы, Джолдубаева оштрафована на 5 млн сомов. Врач избежал наказания из-за истечения срока давности нарушения.
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Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Кыргызстан
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