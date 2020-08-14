Суд оставил приговор Атамбаеву без изменений 

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Бишкекский городской суд оставил без изменений приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева , сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда обжаловали защита экс-президента и прокурор. Государственный обвинитель требовал увеличить срок лишения свободы Атамбаева до 15 лет. В настоящее время бывшему главе государства назначено наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Отметим, по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили еще три человека: врач Абдухалим Раимжанов, экс-глава отдела правового обеспечения администрации президента Киргизии Индира Джолдубаева и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.

Последний получил два года лишения свободы, Джолдубаева оштрафована на 5 млн сомов. Врач избежал наказания из-за истечения срока давности нарушения.