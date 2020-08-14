Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео 

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Индонезии буйный «пассажир» проник в самолет авиакомпании Citilink. Все произошло в международном аэропорту Раден Интан II в Бандар-Лампунг.

Мужчина пробрался в салон воздушного судна без билета с намерением улететь и устроил там дебош. Сотрудникам авиакомпании пришлой силой выводить нарушителя из лайнера. Видеозапись происшествия опубликована в Twitter Breaking Aviation News & Videos.

На кадрах несколько работников авиакомпании буквально вышвыривают безбилетного хулигана из самолета на асфальт. Мужчину задержали, его психическое состояние будут оценивать медики.