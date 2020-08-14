Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Больница оповестила суд о состоянии Ефремова 

Москва24 и ещё 9 27 минут назад
Боткинская больница известила Пресненский суд Москвы, что Ефремов не сможет принимать участие в судебном заседании по состоянию здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Лелу Кокаю.
Она отметила, что получила сообщение от медицинского учреждения. По словам Кокаи, диагноз Ефремова не уточнили.

"В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом его диагноз не конкретизируется", — заявила пресс-секретарь суда.

На 11 августа планировались очередные слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и он был госпитализирован из здания суда.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что врачи обнаружили у него инсульт. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. 13 августа Пашаев сообщил, что состояние Ефремова не изменилось, однако оно стабилизируется.
В настоящий момент судебное заседание по делу Ефремова назначено на 18 августа. При этом, по словам Пашаева, оно может быть перенесено, если состояние здоровья актера не позволит ему приехать в суд.
Москва24: последние новости
СК проверяет информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике на западе столицы СК проверяет информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике на западе столицы МВД перекрыло канал вывода денег за рубеж, через который ушли миллиарды рублей МВД перекрыло канал вывода денег за рубеж, через который ушли миллиарды рублей СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении на главу ЦПЭ по Ингушетии СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении на главу ЦПЭ по Ингушетии
Комментарии 8
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Пренебрежение»: США отказываются сотрудничать с РФ
«Пренебрежение»: США отказываются сотрудничать с РФ
Ургант обратился к белорусам
Ургант обратился к белорусам
Видео
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение