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Белоруссия в огне. Главное

18-летнего боксера убили в перестрелке 

Lenta.ru 17 минут назад
18-летнего боксера убили в перестрелке
Фото: Facebook-аккаунт Brickcity Boxing Gym
Британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри. Об этом сообщает Daily Mail.
18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города с тяжелым ранением. Медики не сумели спасти жизнь Кершоу: молодой человек скончался спустя несколько часов.
Полиция инициировала расследование. Согласно данным правоохранителей перестрелка произошла вечером в среду.
В апреле сообщалось о гибели американского бойца смешанного стиля (MMA) Иссаи Чэпмена. 30-летний спортсмен также умер в результате огнестрельного ранения. Американец стал жертвой нападения.
22 марта стало известно о гибели бразильского бойца MMA Глиана Алвеша. Спортсмен стал жертвой уличного нападения. Он поступил в больницу с огнестрельными ранениями, однако врачи не сумели спасти его жизнь. Алвеш становился чемпионом бразильского промоушена Shooto! Brazil.
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