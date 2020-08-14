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В Москве следователи проверят «профессиональных соседей» 

Мослента 1 час назад
В Москве появились «профессиональные соседи»
Фото: РИА Новости
В Москве следователи проверят информацию СМИ о так называемых «профессиональных соседях», которые пытаются заставить москвичей продать свою долю жилья по заниженной стоимости на севере столицы. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова, передает РИА Новости.
По данным СМИ, 73-летняя женщина и ее сын стали жертвами таких соседей, которые пытались уговорить собственников жилья продать свою долю за бесценок. По словам пожилой хозяйки, ее толкнули и укусили в руку, а в ее квартире взломали входную дверь и завезли плохо пахнущую старую мебель.
В связи с этим следственные органы начали доследственную проверку. Также устанавливаются все указанные факты.
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Происшествия , Криминал , Москва
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