Тела двух человек с пропавшей яхты нашли в Приморье 

Тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово в Приморье. Предположительно, это люди с пропавшей 31 июля яхты «Барыня» в Хабаровском крае

Яхта пропала в акватории Татарского пролива, она шла по маршруту: посёлок Нельма — город Советская гавань. На борту находились три человека, сообщает РИА Новости.

На поиски вылетал вертолёт МЧС . На сегодня активная фаза поисков яхты окончена. Сейчас продолжается поиск по проходящим мимо судам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Абхазии спасатели ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга, которая упала в реку Бзыбь в Гудаутском районе республики. Парень и девушка 1998 года рождения, приехавшие в Абхазию на отдых из Санкт-Петербурга, катались на арендованном квадроцикле.