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Тела двух человек с пропавшей яхты нашли в Приморье 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Тела двух человек с пропавшей яхты нашли в Приморье
Фото: News.ru
Тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово в Приморье. Предположительно, это люди с пропавшей 31 июля яхты «Барыня» в Хабаровском крае.

Яхта пропала в акватории Татарского пролива, она шла по маршруту: посёлок Нельма — город Советская гавань. На борту находились три человека, сообщает РИА Новости.

На поиски вылетал вертолёт МЧС. На сегодня активная фаза поисков яхты окончена. Сейчас продолжается поиск по проходящим мимо судам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Абхазии спасатели ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга, которая упала в реку Бзыбь в Гудаутском районе республики. Парень и девушка 1998 года рождения, приехавшие в Абхазию на отдых из Санкт-Петербурга, катались на арендованном квадроцикле.
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Происшествия , Криминал , МЧС , РИА Новости , Советская Гавань , Хабаровский Край
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