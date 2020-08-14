Серфингист ударил по рылу акулу и спас себе жизнь

Серфингист в австралийском штате Западная Австралия отбился от пятиметровой акулы-людоеда, ударив ее по рылу и затолкав ей в пасть обломок доски. Об этом сообщает издание The Sun.

Днем 31 июля 28-летний Фил Маммерт (Phil Mummert) занимался серфингом на пляже Банкер-Бей. Внезапно на него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед.

«Я сидел на своей доске, и неожиданно акула укусила меня. Следующее, что я помню — как я уже нахожусь в воде, и доска для серфинга перекушена пополам», — сказал Маммерт.

Передняя часть серфа плавала в воде, а задняя была все еще привязана к его ноге.

«Задняя часть доски оказалась между мной и акулой. Я схватил доску обеими руками и попытался затолкать акуле в пасть. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что происходит. Казалось, что все происходит в замедленной съемке», — рассказал австралиец.

Он начал бить хищную рыбу по рылу и голове.

Другие серфингисты увидели происходящее и поспешили на помощь.

«Я помню, как увидел, какого размера ее спинной плавник. Он был около метра в высоту. Акула все еще была рядом со мной, когда остальные ребята пришли на помощь», — сказал Маммерт. «Эти ребята — абсолютные герои. Они спасли мне жизнь», — подчеркнул он.

Пострадавшего доставили на берег и госпитализировали. Врачи зашили зияющую рану от укуса у него на ноге.

Ранее сообщалось, что рыбак вблизи острова Нантакет у побережья США снял на видео, как большая белая акула, также известная как акула-людоед, у него на глазах лакомится плавающей в океане тушей кита. Рыбак со своей лодки запечатлел момент, как акула подплыла к туше кита и вцепилась в нее зубами.