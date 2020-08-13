В деле о расчлененке появились шокирующие подробности

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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы также нашли ребенка 

ТАСС 27 минут назад
Шестилетний мальчик найден в квартире вместе с мертвой матерью, расчлененное тело которой обнаружили в квартире на юге Москвы. С ребенком работают психологи, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
В квартире в Москве обнаружили расчлененное тело женщины
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве. В квартире находился супруг женщины, его причастность к совершению преступления проверяется.
Как сообщили в департаменте соцзащиты, о происшествии им стало известно от правоохранительных органов 13 августа, после чего специалисты отправились по адресу проживания семьи. Как отметили в департаменте, ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ним работают психологи, рядом находится сотрудник соцзащиты.

"Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи", — сказал собеседник агентства.

Ранее семья получала помощь от социальных служб города, маме мальчика помогали найти работу, за все время работы с семьей рисков для здоровья ребенка не было, родители всячески старались сотрудничать и сохранить семью.

"Вопрос дальнейшего жизнеустройства мальчика будет решаться после выписки его из больницы. В случае, если у мальчика есть близкие родственники, которые возьмут его под опеку, его передадут им. Если же никто из родных у ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейного воспитания. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика", — пояснили в департаменте.

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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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