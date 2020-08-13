Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности

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Стали известны подробности убийства расчлененной женщины в Москве 

Lenta.ru 44 минуты назад
Стали известны подробности убийства женщины, расчлененное тело которой было обнаружено в московской квартире. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В преступлении подозревается муж погибшей. Мотивом стала месть за измену, которую, как убежден мужчина, совершила его жена.
Накануне гибели она вернулась домой и легла спать. Муж зарезал ее и расчленил. Голову и конечности он выбросил, остальное разложил по пакетам, чтобы позже также избавиться, но не успел.
В квартире во время расправы находился их шестилетний ребенок, он не подвергся насилию со стороны отца. Мужа задержали, ребенка госпитализировали.
Тело женщины было обнаружено через полторы недели после убийства. Соседка почувствовала странный запах и вызвала полицию, которая вскрыла квартиру, сообщает Telegram-канал Life Shot. Правоохранители нашли пакеты с останками около ванной комнаты, а внутри нее окровавленную пилу.
Соседка рассказала, что погибшая и ее муж постоянно и много пили. Мужчина сразу же признался в убийстве супруги. Соседка пояснила, что он инвалид с детства и у него проблемы с психикой.
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Происшествия , Видео , Криминал , Москва
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