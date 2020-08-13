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Абызову предъявили окончательное обвинение 

Газета.Ru 1 час назад
Абызову предъявили окончательное обвинение
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
Ему и 11 его сообщникам предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Следствие намерено приступить к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, добавили в ведомстве.
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , СКР
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