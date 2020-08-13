Абызову предъявили окончательное обвинение 

Ему и 11 его сообщникам предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Следствие намерено приступить к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, добавили в ведомстве.