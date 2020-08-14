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Москвич убил и расчленил жену после ссоры 

BFM.RU и ещё 20 1 час назад
Москвич убил и расчленил жену после ссоры
Фото: РИА Новости
Москвич признался в убийстве и расчленении жены после ссоры. Мужчина задержан и уже дал признательные показания, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
Полицейские приехали на место происшествия по вызову соседей, которые почувствовал неприятный запах из квартиры на Ореховом бульваре. По версии следствия, в промежуток с 7 по 10 августа мужчина поссорился с супругой и убил ее ударом ножа в грудь. Затем, чтобы скрыть преступление, расчленил тело и разложил по пакетам. В отношении задержанного будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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Происшествия , Криминал
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