Часы за €300 тысяч: как Смолова ограбили в Испании

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов был ограблен в Испании на часы за €300 тыс. во время пребывания в аренде в «Сельте». Сам футболист написал заявление в полицию.

13 августа испанское издание El Caso сообщило, что российский нападающий Федор Смолов, проведший вторую часть сезона в аренде в «Сельте» из Виго, был ограблен во время своего пребывания на Пиренеях.

По информации издания, после выездного матча последнего тура против «Эспаньола» (0:0), состоявшегося 19 июля, спортсмен пошел вместе с друзьями в ночной клуб в Барселоне.

Во время прогулки компанию с футболистом сборной России окружила группа молодых людей, которая и ограбила форварда, забрав у Смолова дорогие часы. В своем заявлении в полицию Федор указал, что они стоят €300 тыс.

В общем, концовка сезона получилась для нападающего совсем уж неудачной. Смолов отправлялся зимой в аренду, чтобы реализовать свою мечту о выступлениях за рубежом.

«Сельта» арендовала его на полгода с правом выкупа, которое составляло, по разным данным, от €6 до €8 млн Не сказать, чтобы у Федора сразу начало получаться, но долгое время упорно ходили слухи, что испанский клуб собирается его выкупить.

До пандемии Смолов отличился только один раз, но зато как! Федор забил первый гол в матче с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». В итоге игра завершилась со счетом 2:2, что сильно осложнило «королевскому клубу» на тот момент борьбу за чемпионство, а «Сельте» принесло важное очко в битве за выживание.

Потом был карантин, во время которого футболист не выдержал одиночества и сбежал в Россию, нарушив предписания клуба, но все же был прощен. Арендный договор продлили на период после рестарта, тем более галисийцы продолжали изнуряющую битву за выживание.

В ней Смолов реально помог команде еще один раз — забил «Барселоне» в матче, который также закончился со счетом 2:2, лишил каталонцев важных очков, которых потом не хватило, чтобы догнать «Реал», а «Сельте» очень помог.

Без тех двух очков против грандов команда Оскара Гарсии вылетела бы из Ла Лиги, но что до самого Смолова, то он в итоге отметился лишь двумя голами за 14 проведенных встреч, лишь раз сыграл все 90 минут, а в последних трех играх (в том числе против «Эспаньола») даже не попал в заявку.

В конечном счете выкупа не состоялось, и форвард вернулся в «Локомотив», в котором уже и начал новый сезон в РПЛ под руководством Марко Николича

Ранее появились слухи, что нападающим сборной России всерьез интересуется турецкий «Фенербахче», причем настолько, что уже сделал официальное предложение «Локомотиву», однако сам игрок опроверг информацию о новом вояже из РПЛ.

«Это не соответствует действительности. Я футболист «Локомотива» и сделаю все, чтобы клуб занял высокое место», — рассказывал Смолов недавно RT.

От выступлений в Ла Лиге у игрока остались смешанные впечатления, которыми он поделился в интервью пресс-службе «Локо» по возвращении в команду.

«Голы грандам — отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании,

— рассказал Смолов. — В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового побольше историй. Не буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным».

В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в обоих матчах «железнодорожников». Сначала он отыграл последние полчаса в Суперкубке против «Зенита» (1:2), а в поединке против казанского «Рубина» в первом туре Российской Премьер-лиги вышел уже в старте и не был заменен. Правда, и результативными действиями, несмотря на победу своей команды (2:0), не отметился.

Однако проявить себя игроку все равно удалось. В составе «Рубина» был удален Сильвие Бегич, который сбил сног именно Смолова, убегавшего к воротам казанской команды с центре поля один на один.

«Он качественный игрок, россиянин, член сборной, забивал больше всех в РПЛ. Насколько мог понимать, незабитый пенальти в матче против Хорватии на чемпионате мира мог вогнать Федора в небольшую депрессию, но Смолов — хороший человек и игрок. Верю, что он будем для нас большим усилением в следующем сезоне. Вернуть его назад — мое решение. Я счастлив, что он у нас есть. И Федя счастлив, что он с нами», — говорил Николич в интервью «Чемпионату» про Смолова еще перед стартом сезона.

Что до истории с часами, то неизвестно, чем она закончилась и закончилась ли. Хотя вероятность, что полиции удастся найти грабителей, в таких делах всегда невысока.