Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд заочно арестовал обвиняемого в хищении 1 млрд рублей банкира 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Российского банкира обвинили в краже миллиарда
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей.
Банкир объявлен в международный розыск. Он будет арестован на два месяца со дня задержания. Постановление суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.
Бажанов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с ним в хищении средств банка «Мастер-Капитал» участвовал бывший председатель правления кредитной организации Владимир Викторов.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ в феврале 2018 года отозвал у банка «Мастер-Капитал» лицензию. Регулятор пояснил, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заёмщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объёма проблемных активов и существенному снижению размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
News.ru: последние новости
Дочь певицы Легкоступовой раскрыла детали происшествия с матерью Дочь певицы Легкоступовой раскрыла детали происшествия с матерью Прокурор огласил список страшных находок в квартире доцента СПбГУ Соколова Прокурор огласил список страшных находок в квартире доцента СПбГУ Соколова Пашаев: выписка Ефремова из больницы пока не обсуждается Пашаев: выписка Ефремова из больницы пока не обсуждается
Комментарии 1
Происшествия , Владимир Викторов , АКБ "Мастер-Капитал" , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сеть утекли жуткие звуки из минского СИЗО
В сеть утекли жуткие звуки из минского СИЗО
Силовиков РФ обвинили в подавлении белорусских протестов
Силовиков РФ обвинили в подавлении белорусских протестов
«Так часто я никогда не думал о самоубийстве»
«Так часто я никогда не думал о самоубийстве»
Познер высказался о страшных злодействах Гейтса
Познер высказался о страшных злодействах Гейтса
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение