Российского банкира обвинили в краже миллиарда

Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей.

Банкир объявлен в международный розыск. Он будет арестован на два месяца со дня задержания. Постановление суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.

Бажанов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с ним в хищении средств банка «Мастер-Капитал» участвовал бывший председатель правления кредитной организации Владимир Викторов