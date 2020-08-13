Россиянин избивал 13-летнего сына ключом и кочергой

В Приморье в Октябрьский районный суд передали дело о систематических издевательствах 39-летнего местного жителя над собственным сыном. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина в течение двух лет истязал 13-летнего подростка. Как правило, происходило это, когда подсудимый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Родитель избивал сына руками и ногами, а также наносил удары кочергой и гаечным ключом. Кроме того, зимой он выгонял мальчика на улицу практически голого.

В настоящее время подросток находится в центре социально-психологической реабилитации. В прокуратуре отметили, что отец пострадавшего вину не признает. В отношении него выдвинуты обвинения по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Похожая история произошла 5 августа 2020 года в Башкирии — только закончилась она более трагично. Тогда тела 42-летней местной жительницы и ее 11-летнего сына нашли в запертой квартире — там они пролежали несколько дней. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

Трупы правоохранители обнаружили в городе Октябрьске — после жалобы соседей на неприятный запах. По предварительной версии следствия, женщина сначала расправилась с сыном, а потом свела счеты с жизнью — на теле умерших были обнаружены множественные ножевые раны.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Между тем СМИ выяснили, что в отделе опеки семья на учете не состоит — она числилась как полная и благополучная. Ни один из родителей не был судим. Мальчик — ученик шестого класса местной школы, также отличался хорошим поведением и успеваемостью.

«Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная. Что-то замкнуло, видимо, у нее», — рассказывала знакомая семьи «КП».

Между тем 20 июля 2020 года в Дмитрове на два месяца арестовали 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней. Об этом сообщали в городском суде.

Обвиняемый признал свою вину, однако попросил суд не отправлять его в СИЗО — со слезами на глазах он заявлял, что лучшей мерой пресечения для него станет домашний арест, и уверял, что никуда не сбежит. Тем не менее, суд посчитал, что оставлять мужчину дома опасно, так как он сможет оказывать давление на ребенка, поэтому было принято решение взять подсудимого под стражу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявляла, что мать двухлетнего мальчика на учете в социальных службах не состояла.

«Мать приехала из Тулы, отец, который вписан в свидетельство, по показаниям, не общался с сыном. Сожитель, если я не ошибаюсь, прописан в Саратове. Приехали они в Дмитров [не ранее как] две недели [назад]», — уточняла Мишонова в разговоре с журналистами.

19 июля двухлетнего мальчика привела на пункт охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа местная жительница Елена.

«Такой растерянный стоит на дороге. Я посмотрела кругом — взрослых никого нет. Я побегала, посмотрела, думаю, откуда-то, может, вышел из дома. Я его забрала в вагончик, на КПП привела. Покормила его, чаем напоила», — рассказывала она телеканалу «360».

Вскоре к ним подошел староста поселка Алексей Житков — мальчик так и не смог ответить, где живет и кто его родители, и мужчина вызвал скорую помощь.

«На ногу ему было больно наступать. На попе синяки, на ноге синяки», — отмечал он.

Ребенка госпитализировали. «Чувствует он себя хорошо, играет, очень подвижный, дал себя покормить, очень активный. Но видно, что ребенок подвергался избиению, причем не единожды. Жалуется сейчас на головку и на ножку. Прихрамывает чуть-чуть. Врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится», — сообщала омбудсмен Мишонова.

Следователям же удалось выяснить, что мать малыша — 29-летняя женщина из Тулы — вместе с сыном и 22-летним сожителем приехала в Московскую область на заработки. В отношении нее завели дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отчим мальчика в свою очередь на допросе заявил, что бил его по причине «личной неприязни». В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Истязание».