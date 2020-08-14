Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Жертвами COVID-19 в Москве стали еще 12 пациентов 

Газета.Ru и ещё 87 1 час назад
Жертвами COVID-19 в Москве стали еще 12 пациентов
Фото: Газета.Ru
В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов в столице достигло 4 645 человека.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирус.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком Суд не получил ответ из больницы о самочувствии Ефремова Суд не получил ответ из больницы о самочувствии Ефремова Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение