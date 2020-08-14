Жертвами COVID-19 в Москве стали еще 12 пациентов 

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В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4 645 человека.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.