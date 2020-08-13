В Белоруссии массово пытаются задавить милиционеров

Министерство внутренних дел Белоруссии пожаловалось на участившиеся попытки попытки задавить автомобилями сотрудников ГАИ . Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, накануне в Минске и в Барановичах вновь были зафиксированы подобного рода происшествия с участием милиционеров.

«Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие», — написала Чемоданова.

Она отметила, что МВД принимает все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в массовых акциях протестов силовиками были задержаны еще около 700 граждан.

«Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», — отчитались в ведомстве.

12 августа сообщалось о смерти после задержания 25-летнего жителя Гомеля. Он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке, когда его остановили силовики. Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в Белоруссии.

Протесты в стране продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.