Убийство военнослужащего в Чечне объяснили

России. Чечне суд с участием коллегии присяжных приговорил Айдашка Ооржака, военнослужащего войсковой части 6775 Грозного, к восьми годам колонии за убийство сослуживца. Об этом в среду, 13 августа, сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета

Было установлено, что 22 февраля 2019 года в ротном опорном пункте Ооржак поссорился со своим сослуживцем. Свидетелем конфликта стал офицер, который приказал Ооржаку покинуть помещение.

Через некоторое время военнослужащий, желая отомстить сослуживцу за спор в присутствии командира, зашел в спальню роты, взял лежавший на столе пистолет, закрепленный за офицером, и застрелил молодого человека.

Потерпевший скончался от огнестрельного ранения в шею.