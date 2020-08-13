Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео 

В Башкирии начался судебный процесс по делу о краже из банка 25 миллионов рублей. На скамье подсудимых оказались бывшая работница банка Луиза Хайруллина и ее муж.
Женщина год провела в СИЗО и похудела на 13 килограмм. Тем не менее, судя по опубликованным каналом 360 кадрам, она настроена позитивно. В отличие от экс-сотрудницы банка ее супруг, проведший последний год под домашним арестом с детьми, так не считает. Ведь все похищенные денежные средства мужчина проиграл на ставках. Хайруллиным грозит до десяти лет лишения свободы.