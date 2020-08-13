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CК завершил дело Михаила Абызова 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
400 томов: дело Абызова завершили
Фото: РИА Новости
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым. Ему и еще 11 другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. Четверо других обвиняемых объявлены в международный розыск и заочно арестованы Басманным судом, пишет газета «Коммерсантъ».
Дело насчитывает 400 томов.
СКР называет создателями преступной группировки Михаила Абызова, а также заместителя генерального директора ООО «Ру-ком» Максима Русакова и гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова. Фигурантов дела обвиняют в выводе за рубеж миллиардов долларов, они свою вину не признают.
В отношении Абызова всего возбуждено три уголовных дела. Прокуратура требует взыскать с него более 32 млрд рублей в пользу государства.
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Происшествия , Максим Русаков , Николай Степанов , Абызов Михаил Анатольевич , Генпрокуратура РФ , СКР , Газета "Коммерсантъ"
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