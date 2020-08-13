Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет информацию о смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
В частной клинике в Москве загадочно умерли пациенты
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России начал проверку после появления в СМИ сообщений о гибели пяти пациентов в частной медицинской клинике на западе Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.
По ее словам, родственники погибших уверены, что их близких оказывали некачественные услуги.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия по установлению всех фактов произошедшего.
Ранее в СМИ появилась информация, в одной из частных столичных клиник в неверно поставили диагноз пациенту, вследствие чего мужчина умер. После медучреждение выставило родственникам погибшего счет в 500 тыс. рублей. Кроме того, за недолгое время в учреждении было зафиксировано еще несколько случаев летального исхода среди пациентов. Росздравнадзор ввел временный запрет для клиники на оказание медпомощи по профилю анестезиология и реаниматология.
Газета.Ru: последние новости
Прокурор рассказала, что нашли в квартире обвиняемого в убийстве историка Соколова Прокурор рассказала, что нашли в квартире обвиняемого в убийстве историка Соколова В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова Суд приговорил экс-мэра Оренбурга Арапова к 4,6 годам колонии за взятки Суд приговорил экс-мэра Оренбурга Арапова к 4,6 годам колонии за взятки
Комментарии 1
Происшествия , СКР , Росздравнадзор , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приезжих осудили в Москве за убийство ради «Мерседеса»
Приезжих осудили в Москве за убийство ради «Мерседеса»
Дело подбросивших Голунову наркотики засекретили
Дело подбросивших Голунову наркотики засекретили
Более 9,5 тысячи российских военных переболели COVID-19
Более 9,5 тысячи российских военных переболели COVID-19
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение