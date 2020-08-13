В частной клинике в Москве загадочно умерли пациенты

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Следственный комитет России начал проверку после появления в СМИ сообщений о гибели пяти пациентов в частной медицинской клинике на западе Москвы . Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

По ее словам, родственники погибших уверены, что их близких оказывали некачественные услуги.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия по установлению всех фактов произошедшего.