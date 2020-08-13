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Раскрыта ранее засекреченная группа опасных «русских хакеров» 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Раскрыта группа опасных «русских хакеров»
Фото: РИА Новости
Ранее неизвестная хакерская группировка RedCurl менее чем за три года совершила десятки атак на компьютеры организаций для получения секретных данных. Как сообщила «Ленте.ру» специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB, группу опасных русскоговорящих киберпреступников удалось раскрыть, несмотря на их попытки максимально скрытно вести деятельность.
По данным специалистов, члены RedCurl специализируются на корпоративном шпионаже и активны как минимум с 2018 года. За это время группа совершила 26 атак исключительно на коммерческие организации. Это тщательно спланированные операции на компании различных отраслей.
Их цель при атаках — получение документов с коммерческой тайной и персональными данными сотрудников. Среди жертв компании из России, Украины, Великобритании, Германии, Канады и Норвегии. Некоторых атаковали больше одного раза.
Взлом осуществляется с помощью фишинговых писем, стилизованных под достоверные. Хакеры детально изучают инфраструктуру жертвы. Каждое письмо составляется под конкретную команду сотрудников компании и чаще всего это письма от имени HR-департамента, высылаемые сразу нескольким людям.
В письмах существуют ссылки. Они замаскированы так, чтобы пользователь не заметил установку трояна. В случае успешной операции хакеры получали доступ к файлам на рабочем компьютере. Также злоумышленников интересовали учетные данные электронной почты.
Группа действовала максимально скрытно: все взаимодействие проводится через легитимные облачные хранилища. Это позволяет RedCurl оставаться невидимыми для традиционных средств защиты. По мнению Group-IB, это также может свидетельствовать о заказном характере атак с целью недобросовестной конкуренции.
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