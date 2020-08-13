Русская красотка попыталась снять красивое видео и погибла

Вторую вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» Татьяну Дербину сбил мотоцикл во время нелегальных заездов на спортбайках. Девушка появилась на дороге в попытке снять красивое видео, сообщает РИА Новости.

Трагичную новость сообщили сотрудники Читинской государственной заводской конюшни, где погибшая занималась верховой ездой. Журналисты, выяснив обстоятельства трагедии, отметили, что Дербина присутствовала на несанкционированных заездах на спортивных мотоциклах. Происходящее вокруг участница конкурсов красоты снимала на смартфон. Во время очередного заезда девушка в попытке запечатлеть гонку с максимально удачного ракурса выбежала на дорогу, где ее сбил мотоцикл. От полученных травм Дербина скончалась.

Погибшей было 24 года. Она тренировала клиентов одного из читинских фитнес-центров, увлекалась конным спортом. Татьяна Дербина — участница двух городских конкурсов красоты «Мисс Чита-2018» и «Мисс Чита-2019», на последнем из которых ей присудили звание «вице-мисс».

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