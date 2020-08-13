Помощник прокурора потерял в драке миллион рублей

В центре Москвы произошла драка с участием помощника прокурора Генеральной прокуратуры , в результате которой мужчина потерял 920 тысяч рублей. Об этом в среду, 13 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

Зайдя в магазин на Садовой-Триумфальной улице, 30-летний помощник прокурора повздорил с одним из покупателей. Завязалась словесная перепалка. Молодые люди покинули магазин, и на улице ссора перешла в драку.

По словам источника, во время драки сотруднику Генпрокуратуры порвали футболку Dolce & Gabbana, стоимостью 30 тысяч рублей, разбили наручные часы Rolex за 750 тысяч рублей и сломали два вставных керамических зуба на сумму 140 тысяч рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, полиция ищет второго участника потасовки.