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На дне реки нашли тело пропавшего почти 30 лет назад мужчины 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
На дне реки нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины
Фото: Pixabay.com
В ирландском графстве Лондондерри на дне реки обнаружили автомобиль, а внутри — тело, принадлежащее пропавшему 28 лет назад мужчине по имени Джеймс Паттерсон. Личность Паттерсона удалось установить благодаря ДНК-экспертизе.
54-летний мужчина пропал осенью 1991 года — он поехал навестить друга в больнице и больше его никто не видел.
После проведения судмедэкспертизы полицейские, хоть и не высказали догадок, что именно произошло в тот злополучный день, заявили, что не нашли ничего подозрительного в смерти Паттерсона. Возможно, он потерял управление или заснул за рулем и сорвался в реку.
Ранее сообщалось, что в Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори. Прививка была противопоказана ребенку по состоянию здоровья.
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Происшествия , Джеймс Паттерсон
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