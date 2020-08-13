На дне реки нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины

В ирландском графстве Лондондерри на дне реки обнаружили автомобиль, а внутри — тело, принадлежащее пропавшему 28 лет назад мужчине по имени Джеймс Паттерсон . Личность Паттерсона удалось установить благодаря ДНК-экспертизе.

54-летний мужчина пропал осенью 1991 года — он поехал навестить друга в больнице и больше его никто не видел.

После проведения судмедэкспертизы полицейские, хоть и не высказали догадок, что именно произошло в тот злополучный день, заявили, что не нашли ничего подозрительного в смерти Паттерсона. Возможно, он потерял управление или заснул за рулем и сорвался в реку.

Ранее сообщалось, что в Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори. Прививка была противопоказана ребенку по состоянию здоровья.