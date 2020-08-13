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Вертолет ВВС США обстреляли в небе над штатом Вирджиния 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вертолет ВВС США обстреляли в небе
Фото: Reuters
ФБР ведет расследование обстоятельств стрельбы по вертолету ВВС США, который находился в небе над американским штатом Вирджиния.
По сообщению телеканала CNN, инцидент произошел в понедельник, когда вертолет Bell UH-1N находился приблизительно в 16 км к северо-западу от города Манассас на высоте около 304 метров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вертолет в итоге благополучно приземлился в аэропорту Манассаса, один из пилотов пострадал и был доставлен в госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь, после которой его выписали.
Представитель ВВС сообщил, что в настоящее время ФБР и ВВС ведут расследование с целью установить, был ли вертолет обстрелян умышленно или кто-то случайно выстрелил в воздух.

«В понедельник, 10 августа, приблизительно в 12.00 полевое отделение ФБР по Вашингтону направило специальных агентов и оперативную группу в аэропорт Манассаса после получения сообщений, что вертолет подвергся обстрелу с земли неподалеку», — приводит телеканал заявление отделения.

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Происшествия , Армия , США , ФБР , CNN , РИА Новости , Манассас
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