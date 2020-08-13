Вертолет ВВС США обстреляли в небе

ФБР ведет расследование обстоятельств стрельбы по вертолету ВВС США , который находился в небе над американским штатом Вирджиния.

По сообщению телеканала CNN, инцидент произошел в понедельник, когда вертолет Bell UH-1N находился приблизительно в 16 км к северо-западу от города Манассас на высоте около 304 метров, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вертолет в итоге благополучно приземлился в аэропорту Манассаса, один из пилотов пострадал и был доставлен в госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь, после которой его выписали.

Представитель ВВС сообщил, что в настоящее время ФБР и ВВС ведут расследование с целью установить, был ли вертолет обстрелян умышленно или кто-то случайно выстрелил в воздух.