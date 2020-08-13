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Десять человек скончались из-за жары в Японии 

Российская Газета и ещё 2 42 минуты назад
Десять человек скончались из-за жары в Японии
Фото: РИА Новости
За неделю десять человек скончались, еще почти 7 тысяч госпитализированы из-за жары в Японии.
На всей территории страны в послеполуденные часы столбики термометров поднимаются выше отметки +36 градусов. А 11 августа и вовсе был установлен температурный рекорд этого года — в префектуре Гумма воздух раскалился до +40 градусов, пишет РИА Новости.
И прогноз метеорологов неутешительный — в ближайшие дни синоптическая ситуация не изменится. В Токио, Сайтаме, Сидзуоке, Миядзаки будет очень жарко — от 37 градусов и выше. Местных жителей власти просят не выходить из дома без особой необходимости, часто пить, а на улице снимать защитную маску, если расстояние до других людей больше двух метров. При тепловом ударе необходимо срочно обращаться в больницу.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Япония
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