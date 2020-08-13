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Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
В Подмосковье в Серпуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля ГИБДД. Машина ДПС стояла на обочине трассы М2 "Крым". Проезжавший мимо грузовик совершил на нее наезд на большой скорости. В результате ДТП погиб сотрудник полиции, находящийся в этот момент в патрульном автомобиле. Полицейский находился в служебной форме при исполнении. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело и ведется следственная проверка.
Происшествия , Видео , ГИБДД , Московская область
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