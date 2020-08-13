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Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Сибири произошел трагический случай. Компания мужчин выпила. И один из участников пьянки, почувствовав себя супергероем, решил забраться на опору линий электропередач. Друзья не смогли отговорить смельчака, но когда тот уже забрался к проводам, на место происшествия приехал наряд полиции. Все пытались уговорить мужчину скорее слезть на землю. При этом на видео слышны комментарии. Очевидцы обсуждали, что может случиться страшное и их друга ударит током. Именно это и произошло буквально через несколько секунд. Находящегося на высоте пятиэтажного дома смельчака ударило током напряжением 10 тысяч вольт. Мужчина скончался на месте.
Происшествия , Видео
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