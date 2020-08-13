Дома сползли по холму из-за ливня

На базе отдыха Pettycur Bay Holiday Park в Шотландии пришлось эвакуировать жителей 500 домов — они начали сползать по холму из-за сильного продолжительного ливня. В результате никто не пострадал, сообщает The Sun.

Мобильные дома начали буквально «стекать» вниз, сталкиваясь друг с другом. Отдельные постройки переворачивало и раскидывало в разные стороны, говорят очевидцы.

Они рассказали, что «сползание» домов сопровождалось сильной грозой. «Я никогда не видел ничего подобного. Никаких интервалов между молниями. Это было похоже на мерцание при отключении электричества», — сообщил один из посетителей базы.

Также из-за оползня оказались заблокированы участок железной дороги и автомагистраль между городами Кингхорном и Бернтислендом. Полиция рекомендовала всем автомобилистам пользоваться альтернативным маршрутом, пока дорога не будет расчищена.

Ранее похожая ситуация произошла в российском селе Кутопьюган на Ямале. Там смыло дождем многоквартирный дом. Во время ливня его сваи подмыло. Они обломились, и дом съехал примерно на полметра. В результате происшествия никто не пострадал.