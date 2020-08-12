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Расстрел милиционера в Минске опровергли 

Lenta.ru 43 минуты назад
Расстрел милиционера в Минске опровергли
Фото: Reuters
Расстрел милиционера в Минске опровергли: сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии сбила машина у гостиницы «Юбилейная», он жив. Об этом сообщили РИА Новости в милиции.
Пострадавшего уже увезли с места происшествия. Сейчас там работают силовики.
Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии. Позже Telegram-канал TUT.BY сообщил, что новость о стрельбе в милиционера не соответствует действительности.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.
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Комментарии
Происшествия , Александр Лукашенко , ГИБДД , ФСИН , Минск
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