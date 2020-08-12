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Расстрел милиционера в Минске опровергли: сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии сбила машина у гостиницы «Юбилейная», он жив. Об этом сообщили РИА Новости в милиции.

Пострадавшего уже увезли с места происшествия. Сейчас там работают силовики.

Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии. Позже Telegram-канал TUT.BY сообщил, что новость о стрельбе в милиционера не соответствует действительности.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.