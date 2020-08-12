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Мужчина без штанов напал на полицейских в Париже 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Мужчина без штанов напал на полицейских в Париже
Фото: Reuters
Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был «без штанов», передает РИА «Новости».
В ответ на агрессию со стороны полуголого мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот.
На данный момент мужчина задержан, по факту происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти.
Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор 28-летнему студенту из Техаса Тревору Риду, осужденному на девять лет за сопротивление в пьяном виде полицейским при задержании в Москве в прошлом году.
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