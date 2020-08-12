Рецидивист забил до смерти каратиста 

По информации телеканала, 8 августа 27-летний житель поселка спровоцировал ссору с двумя подростками, в ходе которой начал избивать одного из них. 18-летний пострадавший был госпитализирован с отеком мозга и через два дня умер.

В социальных сетях пишут, что нападавший был трижды судим. Погибший юноша занимался ашихара-карате, становился победителем и призером многочисленных турниров.

«Какие же мрази, лезть до подростков. Меня просто новость потрясла, я с человеком недавно виделась, а тут вот так. Семья Руслана очень хорошая. Никогда ни Руслан, ни Коля ни курили, не пили, выросли все вместе. Надеюсь, Вас посадят надолго. Никому не желаю такого, чтобы родители видели смерть своего ребёнка», — написала тренер погибшего в соцсетях.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дуло о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Нападавший объявлен в федеральный розыск.