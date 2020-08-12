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Сообщения о «минировании» судов и самолетов в аэропортах Москве оказались ложными 

ТАСС 1 час назад
Минирования в Москве оказались ложными
Фото: ТАСС
Сообщения о "минировании" девяти столичных судов и самолетов в аэропортах Домодедово и Шереметьево не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все здания проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

В среду на электронную почту Черемушкинского районного суда поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов на стоянке аэропорта Домодедово. Также были "заминированы" три самолета на стоянке аэропорта Шереметьево. Сообщение об угрозе взрыва поступило на почту Зеленоградского суда.
Кроме того, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в девяти судах — Басманном, Коптевском, Головинском, Зеленоградском, Измайловском, Никулинском, Чертановском, Савеловском и Кунцевском.
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Происшествия , Новости Москвы , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , Домодедово
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