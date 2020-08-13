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Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 

Газета.Ru и ещё 9 48 минут назад
Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы продлил арест бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о крупном мошенничестве, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября", — огласила решение судья.

Такое же ходатайство рассмотрят в отношении бывшего главы управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.
27 июля, Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и предполагаемому сообщнику Лукашевич Попову. Они были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 50 млн руб. у Минобрнауки.
Лукашевич работала в структурах Министерства образования и науки с 1998 года.
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Происшествия , Образование , Марина Лукашевич , Михаил Попов , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Москва
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