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Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
Стало известно о страшных находках в доме Соколова
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».
В трехкомнатной квартире на набережной Мойки, где историк жил со своей аспиранткой Анастасией Ещенко, обнаружили пакет с головой человека, обрез ТО-1701 с гильзой 5,6 мм, десять коробок с патронами, пилу и топор.
Также были найдены вещи убитой: на столе лежали студенческий билет и удостоверение аспиранта, в мусорном ведре на кухне — украшения девушки со следами крови.
Ранее сообщалось, что Олег Соколов убил аспирантку из обреза. Он выстрелил в голову потерпевшей, после чего начал ее душить. Позже произвел из обреза еще три выстрела, так как девушка подавала признаки жизни. Тело погибшей он расчленил с помощью пилы-ножовки по дереву, кухонных ножей и топора. Мужчину задержали, когда он пытался утопить останки в Мойке.
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Происшествия , Криминал , Олег Соколов , Московский комсомолец , Санкт-Петербург
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