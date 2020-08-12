Стало известно о страшных находках в доме Соколова

Санкт-Петербурге на очередном заседании по делу историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец».

В трехкомнатной квартире на набережной Мойки, где историк жил со своей аспиранткой Анастасией Ещенко, обнаружили пакет с головой человека, обрез ТО-1701 с гильзой 5,6 мм, десять коробок с патронами, пилу и топор.

Также были найдены вещи убитой: на столе лежали студенческий билет и удостоверение аспиранта, в мусорном ведре на кухне — украшения девушки со следами крови.

Ранее сообщалось, что Олег Соколов убил аспирантку из обреза. Он выстрелил в голову потерпевшей, после чего начал ее душить. Позже произвел из обреза еще три выстрела, так как девушка подавала признаки жизни. Тело погибшей он расчленил с помощью пилы-ножовки по дереву, кухонных ножей и топора. Мужчину задержали, когда он пытался утопить останки в Мойке.