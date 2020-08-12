В шортах и без телефона: в лесу найдено тело 17-летнего курсанта 

По данным издания, искать молодого человека начали 11 августа после того, как, несмотря на холод, он ушел из дома в шортах и ветровке, не взяв с собой телефон.

«Тело молодого человека, 2003 года рождения, было обнаружено в лесу возле поселка Северный, где он проживал с семьей», — пояснили в полиции.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили о проведении проверки. При этом в ведомстве отметили, что нет оснований полагать, что «смерть носит криминальный характер».

«Рамблер» писал, что ранее несовершеннолетняя жительница Москвы совершила попытку самоубийства из-за того, что плохо сдала ЕГЭ.