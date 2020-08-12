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В шортах и без телефона: в лесу найдено тело 17-летнего курсанта 

Павел Тиунов 1 час назад
В шортах и без телефона: в лесу найдено тело 17-летнего курсанта
Фото: РИА Новости
В Челябинской области нашли тело пропавшего накануне 17-летнего курсанта кадетской школы-интерната при Челябинском высшем военном училище штурманов. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает URA.RU.
По данным издания, искать молодого человека начали 11 августа после того, как, несмотря на холод, он ушел из дома в шортах и ветровке, не взяв с собой телефон.
«Тело молодого человека, 2003 года рождения, было обнаружено в лесу возле поселка Северный, где он проживал с семьей», — пояснили в полиции.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону заявили о проведении проверки. При этом в ведомстве отметили, что нет оснований полагать, что «смерть носит криминальный характер».
«Рамблер» писал, что ранее несовершеннолетняя жительница Москвы совершила попытку самоубийства из-за того, что плохо сдала ЕГЭ.
Происшествия , СКР , МВД , РИА Ura.ru , Челябинская Область
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