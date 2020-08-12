8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Вчера актер почувствовал недомогание и был госпитализирован в реанимацию Городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом инсульт. Сегодня Пашаев сообщил, что у Ефремова подтвердился инсульт, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее средства массовой информации сообщили, что состояние Ефремова стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает, он был переведен в обычную палату. Тем временем в контактном центре ГКБ имени Боткина сообщили, что Ефремова у них нет, а Пашаев — что есть, но в палату к нему его не пускают.