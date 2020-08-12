Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средняя степень тяжести: страшный диагноз Ефремова подтвердился 

Артём Кульша и ещё 1 12 минут назад
Актер Михаил Ефремов действительно перенес инсульт. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Вчера актер почувствовал недомогание и был госпитализирован в реанимацию Городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом инсульт. Сегодня Пашаев сообщил, что у Ефремова подтвердился инсульт, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ранее средства массовой информации сообщили, что состояние Ефремова стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает, он был переведен в обычную палату. Тем временем в контактном центре ГКБ имени Боткина сообщили, что Ефремова у них нет, а Пашаев — что есть, но в палату к нему его не пускают.
Комментарии 18
Происшествия , Видео , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейский застрелил водителя после проверки авто
Полицейский застрелил водителя после проверки авто
Раскрыта схема мошенничества полицейских в метро
Раскрыта схема мошенничества полицейских в метро
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение