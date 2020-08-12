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В Москве найдено изрезанное тело мужчины 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве найдено изрезанное тело мужчины
Фото: РИА Новости
Столичные правоохранители обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранами, сообщает РЕН ТВ. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
Страшная находка была сделана 11 августа в жилом доме на улице Демьяна Бедного на западе Москвы. Травмы на теле погибшего явно свидетельствуют о том, что причины смерти имеют насильственный характер: эксперты зафиксировали колото-резаные раны, которые предположительно были нанесены ножом.
Заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей трагедии. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в столичном парке был задержан 26летний житель столицы Александр Воронин, который подозревается в убийстве своей невесты 27-летней Марины Панкратовой. Тело девушки было найдено в июле с многочисленными повреждениями. После смерти Панкратовой ее жени пропал. Правоохранители объявили его в розыск.
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Происшествия , Александр Воронин , РЕН ТВ , Москва
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