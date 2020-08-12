В Москве найдено изрезанное тело мужчины 

Столичные правоохранители обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранами, сообщает РЕН ТВ. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.

Страшная находка была сделана 11 августа в жилом доме на улице Демьяна Бедного на западе Москвы. Травмы на теле погибшего явно свидетельствуют о том, что причины смерти имеют насильственный характер: эксперты зафиксировали колото-резаные раны, которые предположительно были нанесены ножом.

Заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей трагедии. Расследование продолжается.